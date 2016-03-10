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استقالة مدير فولكس فاجن على خلفية فضيحة العوادم

10/3/2016

قالت شركة فولكس فاغن للسيارات  في الولايات المتحدة إن رئيسها التنفيذي مايكل هورن استقال من منصبه.

وجاء في بيان للشركة ، التي تواجه فضيحة واسعة النطاق بشأن التلاعب في  نسبة انبعاثات العوادم في السيارات التي تعمل بالديزل ، أنه بناء على  تفاهم متبادل، ستسري استقالة هورن على الفور.
     
ومن المقر أن يحل هينريتش فويبكن، الذي تم تعيينه مؤخرا مديرا لمنطقة  أمريكا الشمالية لدى فولكس فاغن، محل هورن.
     
وكان هورن 54 عاما قد تولى منصب الرئيس التنفيذي لفولكس فاغن في  الولايات المتحدة في يناير/كانون الأول  2014 .
     
ويأتي الإعلان عن رحيل هورن مع تراجع أسهم شركة السيارات الألمانية  المتعثرة بشكل حاد صباح أمس الأربعاء عقب صدور تقارير إعلامية أفادت بأن  السلطات الأمريكية توسع نطاق تحقيقاتها في فضيحة الانبعاثات التي هزت  مجموعة إنتاج السيارات.

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