إدانة امرأة بجنوب إفريقيا اختطفت طفلة قبل 19 عاما

الطفلة المختطفة مع والدتها قبل اختطافها منذ 17 عاما

دانت محكمة في جنوب أفريقيا (الخميس)، امرأة تبلغ من العمر51 عاما، بخطف رضيعة من مستشفى للولادة في كيب تاون قبل 19 عاما – حيث قامت بتربيتها كإبنتها قبل انكشاف أمرها بطريقة درامية.

وكانت الهوية الحقيقية للمختطفة زيفاني نيرس، قد اكتشفت عندما ارتبطت بصداقة مع شقيقتها الحقيقية في المدرسة، ولاحظ الناس الشبه الكبير بينهما، قبل أن تثبت اختبارات الحامض النووي- دي إن إيه – أن الفتاتين شقيقتان ، وكانت زيفاني اختفت من المستشفى في عام 1997، بينما كانت والدتها تتعافى من عملية ولادة قيصرية.

كان قد ألقي القبض العام الماضي على السيدة التي قامت بتربية زيفاني مثل ابنتها، والتي لم يكشف عن هويتها، وقال مصدر في المحكمة العليا لإقليم كيب الغربي، إن السيدة أدينت بتهم الخطف والاحتيال ومخالفة قانون حماية الأطفال.

وقال المصدر إنه من المقرر أن يتم الحكم على السيدة في مايو المقبل فيما أوضح القاضي جون هلوفي أنه من الممكن أن تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.