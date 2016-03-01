205 أعوام على مذبحة المماليك.. والناجي الوحيد "أمين بك"

محمد علي باشا-والي مصر

قبل 205 أعوام، حدثت أكبر عملية اغتيال سياسي في تاريخ مصر الحديث، وهي ما تُعرف بـ"مذبحة المماليك" أو "مذبحة القلعة"، التي نفذها الوالي الجديد محمد علي باشا في مثل هذا اليوم 1 مارس عام 1811، لتثبيت نفوذه وترسيخ سلطانه على الحكم.

فبعد خلع عمر مكرم من زعامته الشعبية لم يبق لمحمد علي باشا سوى المماليك لينفرد بحكم مصر، وكان محمد علي قد أغرى المماليك بترك الصعيد والإقامة في مصر حتى يكونوا تحت سمعه وبصره.

واستغل محمد علي طلب السلطان العثماني له ليجهز جيشاً يرسله إلى الحجاز للقضاء على الحركة الوهابية، وفكر في القضاء على المماليك نهائياً حتى لا يستغلوا فرصة وجود الجيش في الحجاز ويستعيدوا حكم مصر مرة أخرى.

ودعاهم إلى الاحتفال بالقلعة يوم 1 مارس عام 1811 بمناسبة خروج الجيش المصري بقيادة ابنه أحمد طوسون إلى الحجاز، وبعد انتهاء مراسم الاحتفال حوصرت فرق المماليك وقتلوا جميعاً إلا أمين بك الذي قفز بحصانه من فوق سور القلعة واستطاع بعد ذلك الهرب إلى الشام.

أمين بك-الناجي الوحيد من المذبحة

واستمر القتل من الضحى حتى بداية الليل حتى امتلأ فناء القلعة والممر بالجثث وهناك شاهدان أساسيان تحدثا عن مذبحة القلعة، الأول هو الإيطالى "ماندريتشي" طبيب محمد على باشا، والآخر هو أمين بك المملوك الناجي الوحيد.

وما إن خرجت أخبار المذبحة من القلعة حتى سارع عامة المماليك بالفرار والتخفي في قرى مصر حيث ذابوا في وسط الفلاحين.

ويقدر عدد من اغتيل من أمراء المماليك في تلك الليلة في القلعة بألف رجل وفي هجمات مشابهة علي أماكن تمركزهم في جميع أنحاء مصر، وتقول رواية أخرى إن الذين قتلوا داخل أسوار القلعة كانوا حوالي 500 من كبار رؤوس المماليك إضافة لنحو 1500 في الأحياء والمحافظات.

وتعتبر هذه المذبحة نهاية حقبة طويلة من حكم المماليك الذي ظل طاغيًا على البلاد 6 قرون كاملة، منذ مقتل الملكة شجر الدر وتولي عز الدين أيبك عرش مصر عام 1250.