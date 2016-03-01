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131 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا منذ أول 2016

1/3/2016

 

لاجئون  في ألمانيا – الجزيرة

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين اليوم الثلاثاء في جنيف أن أكثر من 131 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا عبر المتوسط منذ مطلع كانون الثاني/يناير، أي ما يفوق العدد الإجمالي للذين سجلوا في النصف الأول من العام الفائت.

وقال ناطق باسم المفوضية إن "الأرقام هذا الصباح تشير إلى أن 131 الفا و724 شخصا عبروا المتوسط في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير بينهم 122 ألفا و637 وصلوا إلى اليونان، أي ما يفوق العدد المسجل في النصف الأول من عام 2015".

من جانب آخر قتل حوالى 410 أشخاص عند محاولتهم عبور المتوسط اعتبارا من مطلع السنة كما أضاف الناطق.

وقالت المفوضية إن وصول المهاجرين إلى أوروبا تباطأ في الشتاء "لكنه بقي بمستوى مرتفع نسبيا".

وبخصوص اليونان أوضحت المفوضية العليا أن 24 ألف مهاجر ولاجئ بحاجة حاليا لمأوى بينهم 8500 في ايدوميني على الحدود مع مقدونيا.

وقال الناطق إن 1500 شخص على الأقل أمضوا ليلتهم في العراء أمس الاثنين.

وأقامت السلطات اليونانية مخيمين قرب ايدوميني وقد بلغا أقصى طاقتهما على الاستيعاب.

وخلصت المفوضية إلى القول إن "اليونان لا يمكنها إدارة هذا الوضع بمفردها" داعية إلى تطبيق خطة توزيع المهاجرين في أوروبا التي اعتمدت في 2015.

 

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