مقتل وإصابة العشرات في هجمات بالعراق

تفجيرات انتحارية بالعراق – أرشيف

قتل ثمانية جنود على الأقل من قوات الأمن العراقي في هجمات بسيارات ملغومة على نقطة تفتيش أمنية في ضاحية أبو غريب على الأطراف الغربية لبغداد ، وذلك في أعقاب هجوم شنه تنظيم الدولة على مواقع للجيش والشرطة في نفس المنطقة قتل فيه 24 شخصا .

وفي محافظة ديالى شرق العراق لقى نحو 40 شخصا على الأقل مصرعهم حين فجر مهاجم سترته الناسفة في جنازة قريب لقيادي بفصيل مسلح في هجوم أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنه.

ووقع الهجوم في المقدادية على بعد 80 كيلومترا شمال شرقي بغداد ، وقال مسؤولون أمنيون والشرطة في ديالى إن ستة من القادة المحليين في جماعة الحشد الشعبي التي تمثل مظلة لمجموعات مسلحة قتلوا في العزاء، وقالت المصادر إن 58 شخصا آخرين أصيبوا.