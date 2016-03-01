قيادي إخواني: لم نطلب وساطة للمصالحة مع النظام في مصر

محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان في مصر

نفى محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، مطالبته الحقوقي المصري سعد الدين ابراهيم، رئيس مركز بن خلدون للدراسات، التوسط لعقد مصالحة مع النظام الحالي في مصر.

وقال حسين في بيان الاثنين، "موقف جماعة الإخوان واضح ومعلن وهو أنه لا تنازل عن الشرعية، والتمسك بعودة الرئيس محمد مرسي، ولا تصالح مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين، ولا تنازل عن حق الشهداء، ولا عن تحقيق مطالب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011".

وكانت مواقع إخبارية مصرية (محسوبة على النظام)، ادّعت بأن لقاءًا عقد في إسطنبول مؤخرًا بين إبراهيم وحسين، بحضور المعارض البارز أيمن نور، تضمن مطالبة حسين من إبراهيم، التوسط لعقد مصالحة مع النظام المصري، وهو ما نفاه أمين عام الجماعة في بيانه.

وأوضح حسين، أن "ما تم كان لقاءًا عابرًا خلال زيارة صحية لأيمن نور، تواجد خلالها (دون ترتيب)، كل من سعد الدين إبراهيم، والمنصف المرزوقي (الرئيس التونسي السابق)، وآخرين، و كان الحوار الذي دار بين الحضور حوارًا عامًا، لم يتطرق إلى مبادرات، أو مصالحات، أو ما شابه ذلك"، بحسب البيان.

وفي السياق نفسه نفى أيمن نور، ما أثير عن وساطته لطرح مبادرات سياسية، خلال اليومين الماضيين، قائلا في تغريدة له بموقع "تويتر"، "لا صحة لما نشر من طرح أي مبادرات سياسية / وساطة في لقاءات تمت في منزلي عرضًا، وكانت جميعها في إطار اجتماعي".

وفي وقت سابق، جدّد الحقوقي المصري، سعد الدين ابراهيم، دعوته للنظام الحاكم في مصر، "لإطلاق مصالحة شاملة مع الجميع، بمن فيهم جماعة الإخوان المسلمين، قبل فوات الأوان".

وقال إبراهيم في تصريحات من مقر تواجده الحالي بإسطنبول التركية "التقيت منذ يومين، محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان، في أمسية ثقافية، وسألني عن موقف النظام من دعوتي السابقة للمصالحة، وأخبرته أن المسؤولين لم يتجاوبوا معها، ولكن تعرضت لمناقشة ونقد"، مضيفًا: "استمع (حسين) مني، ولم يطلب مني تقديم مصالحة".