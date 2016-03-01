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قاض أميركي يؤيد آبل في رفضها فك شيفرة آيفون

1/3/2016

آبل رفضت تنفيذ أمر قضائي يلزمها بفك شيفرة هاتف آيفون- رويترز

أصدر قاض في نيويورك أمس الاثنين قرارا اعتبر بموجبه ان الشرطة تجاوزت صلاحياتها بطلبها من شركة آبل مساعدتها لفك شيفرة هاتف آي فون يملكه شخص يشتبه في أنه تاجر مخدرات.

وقال القاضي جيمس اورينستاين في قرار يقع في 50 صفحة "في النهاية إن السؤال الذي يجب الإجابة عليه في هذه المسألة وفي مسائل أخرى مشابهة في سائر أنحاء البلاد ليس ما إذا كان بإمكان الحكومة أن تجبر آبل على مساعدتها في فتح جهاز ما بل في معرفة ما إذا كان قانون +اول ريتس آكت+ يتيح حل هذه المسألة وبقية المسائل المماثلة المقبلة. خلاصتي هي انه لا يفعل".

وقانون "أول ريتس آكت" الذي صدر في 1789 هو النص الذي استندت إليه السلطات الأميركية لإرغامها على فك شيفرة هواتف العديد من المجرمين.

ويأتي هذا الحكم المؤيد لآبل في الوقت الذي يجري فيه نزال بين مجموعة المعلوماتية العملاقة ومكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (اف بي اي) بشأن قضية أخرى مماثلة تتعلق برفض آبل تنفيذ أمر قضائي يلزمها بفك شيفرة هاتف آي فون استخدمه أحد منفذي اعتداء سان برناردينو الذي أوقع 14 قتيلا في ديسمبر في كاليفورنيا.

وتقول آبل إن ما تطلبه منها السلطات قد يجعل جميع مستخدميها عرضة لخطر التسلل الى معلوماتهم الخاصة لأن البرمجية التي تطلب منها الشرطة الفدرالية في كاليفورنيا تزويدها بها قد تنتهي لاحقا بين ايدي مجرمين أو حكومات معادية.

    

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