فبراير.. 20 شهيداً فلسطينياً بينهم 8 أطفال

أفاد التقرير الشهري الصادر عن التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، الثلاثاء، بأن محصلة عدد الشهداء خلال شهر فبراير/شباط هو 20 شهيداً، من بينهم الشهيد عمر نايف حسن زايد الذي اغتيل في بلغاريا والشهيد أيمن محمد أنيس جرادات، الذي اغتيل في بلدة سيله الحارثية في محافظة جنين.

وقال محمد صبيحات، الأمين العام للتجمع، إن تجمع أسر الشهداء يقوم بإصدار تقرير شهري يتضمن كافة التفاصيل المتاحة من خلال عملية بحث وتدقيق يتم تنفيذها من قبل مكاتب التجمع في مختلف المحافظات.

وأوضح صبيحات، أنه مع شهداء شهر فبراير/شباط الماضي فقد بلغ عدد شهداء الهبة الجماهيرية التي اندلعت في الثالث من شهر أكتوبر من العام الماضي 190 شهيداً وآخرهم شهيد فجر اليوم، اياد عمر سجدية، من بينهم 51 شهيدا من الأطفال (أقل من 18 عاماً) فيما وصل عدد الشهيدات من الإناث إلى 15 شهيدة.

وذكر التقرير أن من بين الشهداء سوداني الجنسية هو كامل حسن، الذي استشهد بتاريخ 7/2/2016 في مدينة عسقلان المحتلة، وكان أصغر الشهداء الطفل هيثم إسماعيل محمد البو (15 عاماً) من بلدة حلحول من محافظة الخليل وهو من أصغر الشهداء سناً، و الشهيد الطفل نهاد رائد محمد واكد (15 عاما) من بلدة العرقة من محافظة جنين ، اذ بلغ عدد من استشهد من بين الأطفال (أقل من 18 عاماً) ثمانية.

وبينما كان أكبر الشهداء سناً، الشهيدة زينب علي حسن الرشايدة (60) عاماً، من عرب الرشايدة من محافظة بيت لحم ، و7 شهداء ممن ارتقوا خلال الفترة المذكورة من محافظة جنين.

وبلغ متوسط أعمار الشهداء والشهيدات هو 23 سنة وستة أشهر تقريباً، ومتوسط المسافة التي أطلق الرصاص منها تجاه الشهداء بلغت مترين ونصف المتر تقريباً.

وأوضح التقرير بأن عدد الشهداء المتزوجين هو (اثنان) من الذكور ومن الإناث شهيدة واحدة، في حين كان عدد الرصاصات التي أصابت كل شهيد تراوحت ما بين رصاصتين وخمسين رصاصة تقريباً، وهو ما تلقاه الشهيد محمد زياد محمد أبو خلف، من كفر عقب بالقدس.