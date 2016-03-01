غوغل تطلق محرك بحث "Kiddle" للأطفال

محرك البحث الجديد من غوغل للأطفال

أطلق محرك البحث الشهير "غوغل" أداة بحث آمنة خاصة بالأطفال، حيث يقوم محرك البحث الجديد "Kiddle" بعرض نتائج البحث بطريقة مناسبة للأطفال ومفلترة تماماً لتناسب متطلباتهم في تلك المرحلة العمرية.

وبالتالي أصبح بإمكانك الآن أن تترك طفلك يبحث عبر محرك غوغل بأمان، دون الخوف من ظهور نتائج لا تقبل أن يراها.

وبحسب صحيفتي "مترو" و"ديلي ميل" البريطانيتين، وموقع "كمبيوتر بيزنس ريفيو"، فقد أطلقت جوجل منتج "Kiddle" الذي يحوي محرك بحث جديد مخصص للأطفال، وهو ليس منتجاً رسمياً لغوغل، بل مجرد محرك بحث تستخدمه الشركة لتقديم نتائج آمنة للأطفال.

ويمكن لطفلك استخدام محرك البحث الجديد، والذي لا يشبه الصفحة المعتادة لغوغل وإنما بخلفية أشبه بعالم الفضاء، ويساعده في البحث صورة لروبوت آلي صغير، فحينما يكتب الطفل كلمة أو محتوى للبحث فإن النتائج الثلاث الأولى ستكون هي المواقع الآمنة المكتوب محتواها خصيصاً للأطفال والمنتقاة من قبل محرري غوغل.

يليها النتائج من 4-7 ستكون النتائج المكتوبة بلغة مبسطة تتناسب مع الأطفال، بحيث يستطيع الطفل في هذه المرحلة العمرية فهم النتائج التي يبحث عنها، النتائج التالية ستكون مناسبة للكبار ولكنها آمنة للغاية، ربما تكون أصعب في الفهم للأطفال ولكنها لا تثير قلق الآباء.

كما تتيح الخدمة الجديدة أيضاً صورةً بصريةً محببةً للأطفال، فضلاً عن الصور ذات الحجم الكبير والخط المكتوب به محتوى النتائج المناسب لهم وغير المرهق لأعينهم، وفي حالة وجود كلمات غير مناسبة في البحث، سيقوم الروبوت الخاص بغوغل بغلق البحث.