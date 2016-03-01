صعود معظم البورصات العربية مع ارتفاع النفط

سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 0.77%

صعدت معظم البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء، مع تحسن معنويات المستثمرين، بفعل استمرار صعود أسعار النفط، وذلك رغم غياب المحفزات الإيجابية الداعمة لارتفاع الاسهم.

وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدي شركة "خبرات" السعودية لإدارة الأصول، "ما يزال صعود أسعار النفط يلقي بظلال إيجابية على معنويات المستثمرين".

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/أيار بنسبة 0.77%، إلى 36.85 دولاراً للبرميل، فيما زادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم إبريل/نيسان بنسبة 1.24%، إلى 34.17 دولاراً للبرميل.

وأضاف الجندي لوكالة الأناضول للأنباء، "نعتقد أن الأسواق ينقصها الآن بعض المحفزات القوية، حتى تصعد، بشكل عام نتوقع أداء إيجابياً وطفرات قياسية في الأسهم خلال شهر مارس/أذار الجاري".

وفي الإمارات، صعد مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.46%، ليغلق مستقراً عند 3287.02 نقطة، بدعم الصعود القوي لأسهم أرابتك للجلسة الثالثة على التوالي.

وزاد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي، لكن بوتيرة أقل بلغت نسبتها 0.48%، ليغلق عند 4372.48 نقطة، بفعل صعود أسهم البنوك يتصدرها "بنك أبوظبي التجاري" بنسبة 2.94%، و"بنك أبوظبي الوطني" بنسبة 1.83%، و"مصرف أبوظبي الإسلامي" بنسبة 0.85%.

وصعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، للجلسة الرابعة على التوالي، وزاد مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 1.45%، ليغلق عند 6180.66 نقطة، بدعم رئيسي من أسهم الصناعات البتروكيماوية والمصارف، يتصدرها السهمين القياديين "سابك" و"مصرف الراجحي".

وارتفعت بورصة قطر لتعوض جميع خسائرها المحققة في الجلسة السابقة، وزاد مؤشرها الرئيس بنسبة 0.78%، ليغلق عند 9969.25 نقطة بفضل صعود أسهم القطاع الصناعي.

وتباين أداء مؤشرات بورصة الكويت الرئيسة الثلاثة، إذ زاد المؤشر السعري بنسبة 0.54%، ليغلق عند 5235.65 نقطة، فيما انخفض المؤشر الوزني بنحو 0.17% إلى 357.68 نقطة، بينما هبط مؤشر "كويت 15″، للأسهم القيادية، بنسبة 0.12% إلى 840.04 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى بورصة مسقط ليصعد مؤشرها الرئيس بنسبة 0.38%، مغلقاً عند 5415.66 نقطة، مع ارتفاع أسهم القطاع المالي بنسبة 0.35% والصناعي بنسبة 0.22%.

وأغلقت بورصة الأردن على ارتفاع لمؤشرها الرئيس بنسبة 0.36%، إلى 2123.9 نقطة، بفضل صعود أسهم الصناعة والخدمات ومقابل هبوط أسهم القطاع المالي بنسبة طفيفة بلغت 0.06%.

في المقابل، انخفضت بورصة البحرين للجلسة الثانية على التوالي، ونزل مؤشرها الرئيس بنسبة 0.64%، ليغلق عند 1170.69 نقطة، بضغط تراجع أسهم البنوك التجارية، يتصدرها "بنك البحرين الوطني" بانخفاض جاوز 2.2%.

وانخفضت بورصة مصر بضغط مبيعات مكثفة للمؤسسات المحلية، قابلها عمليات شرائية للأجانب والعرب أفراداً ومؤسسات، وانخفض المؤشر الرئيس "إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.51% ليغلق عند 6115.54 نقطة، مع هبوط أسهم مثل "أوراسكوم للاتصالات" و"المصرية للاتصالات" و"البنك التجاري الدولي".