شهيد وإصابات في مواجهات مع الاحتلال شمال القدس

شهيد قلنديا-إياد عمر سجدية

أعلنت مصادر طبية ،فجر الثلاثاء عن استشهاد الشاب إياد عمر سجدية (22 عاماً) وإصابة 11 آخرين بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، استمر منذ مساء أمس الاثنين حتى فجر اليوم الثلاثاء.

وقال الهلال الاحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت الشهيد الى مستشفى رام الله و4 إصابات بالرصاص الحي و6 إصابات برصاص مطاطي وشظايا رصاص حي وإصابتين بالغاز.

وذكر مركز قلنديا الإعلامي أن الشاب إياد عمر سجدية استشهد إثر إصابته بعيار ناري في الرأس خلال المواجهات التي وقعت مع قوات إسرائيلية اقتحمت المخيم.

وأفاد سكان المخيم بأن الشهيد وهو طالب في كلية الإعلام بجامعة القدس قضى برصاص قناص إسرائيلي , ونقلت جثته إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بنحو 1500 جندي معززة بعشرات الآليات وناقلات الجند والجرافات، تساندها مروحيات مقاتلة من طراز "أباتشي"، المخيم، عند الساعة العاشرة مساء الاثنين.

ودارت اشتباكات مسلحة بينها وبين شبان المخيم، استمرت حتى الساعة الثانية والنصف فجر اليوم، استخدمت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، بحجة البحث عن "جنديين إسرائيليين مستجدين" ضلا طريقهما ودخلا المخيم.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية أن مركبة عسكرية كان يستقلها جنديان من وحدة المستعربين دخلت مخيم قلنديا مساء الاثنين، حيث تعرضا لإلقاء زجاجات حارقة وحجارة ما أدى لاشتعال النيران بالمركبة.

وأضافت أن الجنديين خرجا من المركبة وتفرقا، حيث أعلن بعد ذلك عن استنفار كبير والدفع بقوات كبيرة الى المخيم , وتم العثور على الجنديين في مكانين مختلفين وبأوقات مختلفة.

وذكرت شرطة الاحتلال في بيان لها أنّ 5 جنود إسرائيليين أُصيبوا خلال الاشتباك مع المسلحين الفلسطينيين في مخيم قلنديا، جراح أحدهم متوسطة، ونقلوا للعلاج في مشافي المدينة، بينما ذكر إعلام الاحتلال بأن 10 جنود إسرائيليين أصيبوا خلال الاقتحام.