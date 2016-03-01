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شاهد: معلمو الضفة يواصلون إضرابهم لتحسين رواتبهم

1/3/2016

احتشد معلمون يعملون في مدارس بأنحاء الضفة الغربية أمام مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله اليوم الثلاثاء في إطار إضرابهم المستمر منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وقد أغلقت المدارس في أنحاء الضفة مع مطالبة المعلمين بتحسين أوضاعهم وزيادة رواتبهم ويقول المعلمون إن مطالبهم عادلة ومشروعة لاسيما في ظل الارتفاع في تكاليف المعيشة.

وبينما استمر إغلاق المدارس للأسبوع الثالث ردد المعلمون هتافات أمام المجلس التشريعي الفلسطيني تطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير التعليم صبري صيام بالاستماع لمطالبهم.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عبدالحكيم أبو جاموس إن الوزارة مدركة لمطالب المعلمين لكنها تريد أن يعود التلاميذ إلى مدارسهم لمواصلة العملية التعليمية

وأضاف "الوزارة استوعبت الإضراب وأكدت أنها إلى جانب المعلمين ولكن أيضاً يجب على أطفال فلسطين أن يلتحقوا بمدارسهم كفانا ما ضاع عليهم من حصص مدرسية فاقت المليوني حصة" على حد وصفه.

ومنع الأمن الفلسطيني المعلمين الأسبوع الماضي من دخول رام الله لتنظيم احتجاج يشارك فيه معلمون من أنحاء الضفة الغربية.

وبدأ معلمو الضفة الغربية إضرابهم يوم العاشر من فبراير شباط ومن المقرر أن يستمر إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الخلاف على الرواتب .

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