البث الحي
منوعات

شاهد: مذيع بريطاني يتناول تصريحات السيسي في برنامج ساخر

29/2/2016

تناول المذيع البريطاني جون أوليفر صاحب البرنامج الساخر الشهير Last Week Tonight على قناة HBO تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي أثارت جدلا مؤخرا وقرّر جعلها فقرة من برنامجه.

وتناول البرنامج "السجادة الحمراء" التي سار عليها الرئيس المصري إضافة إلى مجموعة عبارات اشتهر مؤخراً بها في خطابه عن مصر 2030 أهمها أنه سيبيع نفسه وصبّح على مصر.

وانتقد جون سيرَ السيسي على سجادة حمراء بلغت كلفتها 200 ألف دولار حسب أوليفر نفسه، ليلقي خطاباً عن مشاكل اقتصادية، وطالب المصريين بالتقشّف وتقليل استخدامهم للماء والكهرباء.

ثم انتقل أوليفر لفكرة السيسي " صبح على مصر بجنيه" منتقداً خطة دعم الاقتصاد، حيث قال "خطة السيسي لحلّ أزمة الاقتصاد هي إرسال النقود لي"، في رؤيته لتنمية مصر 2030.

ولم يترك الساخر الإنجليزي الشهير عرض السيسي بيع نفسه، وختم أوليفر فقرة برنامجه بتصريح السيسي "ماتسمعوش لحد غيري أنا".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)