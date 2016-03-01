شاهد: مذيع بريطاني يتناول تصريحات السيسي في برنامج ساخر

تناول المذيع البريطاني جون أوليفر صاحب البرنامج الساخر الشهير Last Week Tonight على قناة HBO تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي أثارت جدلا مؤخرا وقرّر جعلها فقرة من برنامجه.

وتناول البرنامج "السجادة الحمراء" التي سار عليها الرئيس المصري إضافة إلى مجموعة عبارات اشتهر مؤخراً بها في خطابه عن مصر 2030 أهمها أنه سيبيع نفسه وصبّح على مصر.

وانتقد جون سيرَ السيسي على سجادة حمراء بلغت كلفتها 200 ألف دولار حسب أوليفر نفسه، ليلقي خطاباً عن مشاكل اقتصادية، وطالب المصريين بالتقشّف وتقليل استخدامهم للماء والكهرباء.

ثم انتقل أوليفر لفكرة السيسي " صبح على مصر بجنيه" منتقداً خطة دعم الاقتصاد، حيث قال "خطة السيسي لحلّ أزمة الاقتصاد هي إرسال النقود لي"، في رؤيته لتنمية مصر 2030.

ولم يترك الساخر الإنجليزي الشهير عرض السيسي بيع نفسه، وختم أوليفر فقرة برنامجه بتصريح السيسي "ماتسمعوش لحد غيري أنا".