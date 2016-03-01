البث الحي
منوعات

شاهد: " لامبورغيني سنتناريو" بـ 1.9 مليون دولار

1/3/2016

أطلقت شركة "أوتوموبيلي لامبورغيني" الإيطالية لتصنيع السيارات الفاخرة ذات الأداء الفائق سيارتها الجديدة " لامبورغيني سنتناريو" في معرض جنيف للسيارات اليوم الثلاثاء.

وخطفت السيارة أنظار الزائرين للمعرض من خلال عرض تقديم مبهر، جاء متزامنا مع الذكرى المائة لميلاد فيروتشيو لامبورغيني مؤسس الشركة.

وجاءت السيارة مزودة بمحرك بـ12 أسطوانة مرتبة على شكل حرف "في" باللغة الإنجليزية وبمحرك هو الأقوى حتى الآن في سيارات لامبورغيني بقدرة 770 حصانا.

وتصل السيارة إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة انطلاقا من السكون في 2.8 ثانية فقط.

وبنيت السيارة من ألياف الكربون حول هيكل أحادي، ما يعطيها وزنا خفيفا نسبيا.

وقالت الشركة إنها لن تنتج سوى 40 نسخة فقط من السيارة، وباعتها بالفعل لعملاء مختارين.

يشار إلى أن السعر المعلن للسيارة هو 1.9 مليون دولار قبل فرض الضرائب.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)