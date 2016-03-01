شاهد: " لامبورغيني سنتناريو" بـ 1.9 مليون دولار

أطلقت شركة "أوتوموبيلي لامبورغيني" الإيطالية لتصنيع السيارات الفاخرة ذات الأداء الفائق سيارتها الجديدة " لامبورغيني سنتناريو" في معرض جنيف للسيارات اليوم الثلاثاء.

وخطفت السيارة أنظار الزائرين للمعرض من خلال عرض تقديم مبهر، جاء متزامنا مع الذكرى المائة لميلاد فيروتشيو لامبورغيني مؤسس الشركة.

وجاءت السيارة مزودة بمحرك بـ12 أسطوانة مرتبة على شكل حرف "في" باللغة الإنجليزية وبمحرك هو الأقوى حتى الآن في سيارات لامبورغيني بقدرة 770 حصانا.

وتصل السيارة إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة انطلاقا من السكون في 2.8 ثانية فقط.

وبنيت السيارة من ألياف الكربون حول هيكل أحادي، ما يعطيها وزنا خفيفا نسبيا.

وقالت الشركة إنها لن تنتج سوى 40 نسخة فقط من السيارة، وباعتها بالفعل لعملاء مختارين.

يشار إلى أن السعر المعلن للسيارة هو 1.9 مليون دولار قبل فرض الضرائب.