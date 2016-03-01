شاهد: "قهوتنا".. تجربة للتعايش بين منطقتين في لبنان

أصبح لسكان منطقتين في مدينة طرابلس بشمال لبنان مكان جديد يمكنهم الالتقاء فيه وأيضا تنظيم مناسبات ثقافية تخصهم.

هذا المكان هو مقهى (قهوتنا) الذي يجتمع فيه الناس من كل الأعمار من سكان منطقتي جبل محسن وباب التبانة المتحاربتين سابقا.

يقع المقهى الذي افتُتح يوم الأحد 28 فبراير/ شباط، في شارع سوريا الذي كان يوما ما جبهة أو خط مواجهة يفصل بين المنطقتين المتصارعتين.

وأسست "قهوتنا" جمعية مارش الأهلية اللبنانية التي سبق لها أن أنتجت مسرحية (حب وحرب ع السطح) التي مثلها شبان من جبل محسن وباب التبانة والمستوحاة من حياتهم في محاولة لتجاوز خلافات الماضي بينهما والتي نكأتها الحرب الأهلية السورية.

وليا بارودي مؤسسة ورئيسة جمعية مارش هي التي ساهمت في إعداد المسرحية وتأسيس المقهى.

وبينما رحب بعض سكان المنطقتين السُنية (باب التبانة) والعلوية (جبل محسن) بمشروع المسرحية آنذاك فقد اتهم البعض من مثلوا فيها بالخيانة. لكن مشروع قهوتنا قوبل بكثير من الإشادة بعد أكثر من عام على تحقيق السلام في طرابلس.

وذكر تقرير عن الفقر أصدرته الأمم المتحدة في يناير كانون الثاني 2015 أن نحو 57 % من سكان مدينة طرابلس اللبنانية صنفوا بأنهم "محرومون".

وتفاقم التوتر بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة عندما تفجر الصراع عبر الحدود في سوريا واضعا حكومة الرئيس السوري بشار الأسد -وهو علوي- في مواجهة معارضين يغلب عليهم السُنة. وتحول التوتر كثيرا إلى أعمال عنف سقط فيها أناس في بعض الأحيان.

لكن الوضع في طرابلس حاليا يخيم عليه الهدوء منذ أكثر من عام.