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شاهد: بورش بوكستر إس و 911 آر الجديدتين

1/3/2016

أطلقت شركة بورش الألمانية المختصة بصناعة السيارات الرياضية الفاخرة ذات الأداء العالي سيارتيها الجديدتين "بورشه بوكستر إس" و"911 آر".

وقال أوليفر بلومه، رئيس المجلس التنفيذي للشركة، خلال إطلاق سيارة "بوكستر إس" إن السيارة الكوبيه تضع معايير جديدة للأداء والرشاقة والكفاءة.

وتأتي السيارة مزودة بمحرك بأربع أسطوانات وبقدرة 350 حصانا.

أما سيارة "بورشه 911 آر" فلا تحتوي على نظام تكييف أو أي أنظمة ترفيه.

وتقول بورش إن الهدف الأساسي من السيارة هو الحصول على متعة قيادة رياضية.

ويمكن أن تصل السيارة إلى 100 كيلومتر انطلاقا من الثبات في 3.8 ثوان فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 320 كيلومترا في الساعة.

وتكمن أحد أسرار الأداء القوي للسيارة إلى التصميم المعتمد على خامات خفيفة.

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