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شاهد: المولودة رقم 5 آلاف للاجئين السوريين في الأردن

1/3/2016

احتفل صندوق الأمم المتحدة للسكان الثلاثاء بالولادة الآمنة لأكثر من خمسة آلاف طفل سوري في مخيم الزعتري في الأردن.

وولد الأطفال في مستشفيات يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان داخل المخيم والذي بدأ العمل في 2013.

ويستضيف الأردن حاليا أكثر من 1.4 مليون لاجئ يعيش معظمهم في المناطق الحضرية، وحوالي 100 ألف سوري في المخيمات.

ووجد قرابة 85 ألف ملاذ في الزعتري الذي يقع على بعد 15 كيلومترا من الحدود الأردنية السورية، ويعد الآن أحد أكبر اللاجئين في العالم.

واحتفل الصندوق الأممي اليوم الثلاثاء بمولد الرضيع رقم 5000 وهي أنثى تدعى ريما ولدت في 21 فبراير، وولد أكثر من 50 رضيعا منذ ذلك الحين.

ويعيش والد ريما محمد سلامة في المخيم منذ قرابة ثلاث سنوات، والتقى بزوجته في الزعتري وبدأ حياته بعيدا عن بلده.

 وقال دانيل بيكر المنسق الإنساني الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان إنه في ظل وجود أزمة اللاجئين السوريين تواجه النساء تحديات تجعلهن أكثر ضعفا.

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