شاهد.. الزهراني للجزيرة مباشر: الشيخ القرني بخير

قال الشيخ محسن الزهراني ، مرافق الشيخ الدكتور عائض القرني، إن الشيخ في صحة جيدة عقب إطلاق النار عليه في الفلبين.

وأضاف الزهراني في اتصال هاتفي مع الجزيرة مباشر إن الشيخ تعرض لإطلاق نار عقب خروجه من محاضرة في الفلبين.

وتابع أن مطلق النار كان يستهدف قلب الشيخ إلا أن الرصاصة أصابت يده التي كان يضعها على صدره.

وقال الزهراني إن قوات الأمن تعاملت مع مطلق النار وأردته في الحال بينما ألقت القبض على شخص آخر كان يعاونه.

وذكر الزهراني أن الشيخ القرني في صحة جيدة ويتلقى العلاج حاليا في إحدى المستشفيات.

من جانبه استنكر الدكتور علي القره داغي – الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – محاولة اغتيال الشيخ القرني وإصابته ومقتل بعض مرافقيه في هذا الحادث الذي وصفه بالإرهابي والإجرامي .

كما طالب القره داغي حكومة الفلبين توفير الحماية والرعاية للشيخ القرني في المستشفى المتواجد به ، وسرعة الكشف عن تفاصيل هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها ومن وراءهم ومحاكمتهم.

الجدير بالذكر أن القرني من مواليد قرية آل شريح بمحافظة بلقرن جنوب المملكة العربية السعودية، ويحمل دكتوراه في الحديث النبوي وهو مؤلف وداعية إسلامي.