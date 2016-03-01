شاهد.. أمير قطر يَحضر حفل جائزة التميز العلمي

بحضور أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، احتفلت وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر، صباح الثلاثاء، بجائزة التميز العلمي في دورتها التاسعة.

شارك في الاحتفال عدد من الوزراء، والمسؤولين والشخصيات البارزة التي لها دور في السلك التعليمي والتربوي من مختلف الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية والوزارات الحكومية، فضلاً عن عدد من السفراء والدبلوماسيين ورجال الأعمال.

وأكد الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، في كلمته أن التعليم هو المحرك الأساسي لكل مجتمع، وأن الوزارة لا تألو جهداً في دعم الطلاب للتعامل مع كافة متطلبات التنمية المستدامة.

وأضاف أن الحفل يأتي من دولة تهتم بأبنائها وتعزز صناعة المعرفة والبحث العلمي وتسعى للتميز في كافة المجالات.

وهنأ الوزير الطلاب المتميزين قائلاً إنه ينظر بعين الثقة للطلاب لتحقيق الاهداف المنشودة، ونصحهم ببذل مزيد من الجهد لحمل راية التنمية والتقدم في وطنهم.

وتأتي جائزة التميز العلمي لتكريم المتميزين علمياً من أبناء دولة قطر في مجالات متعددة، لدفع الطلبة إلى مزيد من التفوق والتحصيل العلمي المتميز، وخلق التكامل بين الجهود الفردية والمؤسسية من أجل تحسين المخرجات العملية التعليمية والوصول بها إلى المستويات والمعايير العالمية.

وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي قد أعلنت في مؤتمر صحفي في 24 من يناير الماضي، أسماء الفائزين بجائزة التميز العلمي في دورتها التاسعة للعام 2016.

حيث كشفت الدكتورة حمدة السليطي، الرئيس التنفيذي للجائزة عن فوز 41 مشاركًا ومشاركة بجوائز يوم التميز العلمي في مختلف الفئات.