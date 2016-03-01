شاهد: أردوغان يدعو لإجراء إصلاحات في بنية الأمم المتحدة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى إجراء إصلاحات في بنية الأمم المتحدة، حيال مسألة تقديم الدعم للدول الفقيرة والنامية، لافتًا أنّ هذه المنظمة تقاعست حيال ما يحصل في سوريا، والعراق، وأفريقيا.

وأضاف أردوغان خلال خطاب له أمام البرلمان الغاني اليوم الثلاثاء "المواقف الأنانية حيال قتل قرابة نصف مليون بريء في سوريا، وتهجير 12 مليونًا آخرين من منازلهم ووطنهم، تفتح جروحًا عميقة في الضمير الإنساني".

وفيما يخص العلاقات التركية الأفريقية، أشار أردوغان إلى مساعي بلاده الرامية لتطوير علاقاتها مع دول القارة، ضمن إطار العدالة والحق والمنفعة المتبادلة، لافتًا في هذا السياق إلى الجهود التركية الكبيرة لإعادة إعمار الصومال.

وذكر أن تركيا تمتلك مشاريع في 37 دولة أفريقية، مشيراً إلى أن زيارته إلى غانا على رأس وفد يضم أكثر من 150 رجل أعمال تركي، يظهر حجم المشاريع المتنوعة بين الطرفين، خاصة في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، وقطاع الإنشاءات.

واعتبر أردوغان أنّ غانا من خلال نظامها الديمقراطي المتطور، واستقرارها الدائم، "تشكل نموذجًا حديثًا لدول القارة الأفريقية"، مؤكّدًا استمرار دعم بلاده لغانا، مبيناً أن حجم التبادل بين البلدين وصل إلى 400 مليون دولار، خلال العام الفائت، وأنهما يعتزمان رفع هذا الرقم إلى مليار دولار بحلول عام 2020.

ووصل الرئيس التركي، مساء أمس الاثنين، إلى غانا، المحطة الثانية من زيارته الرسمية إلى غرب أفريقيا.