سعد الدين: النظام سيقبل المصالحة مع الإخوان عاجلا أو آجلا

قال الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية إن النظام الحاكم في مصر لابد أن يقبل المصالحة مع الإخوان عاجلا أو آجلا، ولنا في رسول الله أسوة حسنة على حد وصفه.

وأضاف إبراهيم الذي يتزعم مبادرة للصلح بين جماعة الإخوان والنظام الحاكم في مصر خلال لقائه مع النافذة المسائية على قناة الجزيرة مباشر أن النظام أخطأ حينما وصم جماعة عريقة مثل جماعة الإخوان بتهمة الإرهاب، مؤكدا أن الجماعة قوامها 700 ألف فرد ( وخلفهم حوالي 4 ملايين فرد من أسرهم)لا يمكن تصنيفهم أنهم إرهابيون، على حد وصفه.

وأشار إلى أن النظام المصري إذا أراد أن يخدم مصر، ويخدم شعبه فليصفح وليصدر عفوا عن كل المعتقلين السياسيين، سواء من جماعة الإخوان أو من رموز نظام مبارك .

وبسؤاله عن انخفاض شعبية السيسي مع مرور الوقت، وعدم تحقيق إنجازات ملموسة أكد إبراهيم أن شعبية أي رئيس تنخفض بعد الانتخابات لأنه لا يستطيع تحقيق كل ما وعد به، على حد وصفه، مشيرا إلى أن رؤساء الولايات المتحدة تنخفض نسب تأييدهم بعد ستة أشهر فقط من انتخاباهم على حد وصفه.

من جانبه، قال محمد سودان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين إن النظام الحالي ليس لديه استعداد ليحيد عن طريق البطش والقمع الذي سلكه منذ بداية الانقلاب العسكري، لذلك فمآل كل هذه المبادرات للمصالحة إلى لا شيء، على حد تعبيره.

وأضاف سودان أن الحل للمأزق الداخلي المصري يتمثل في انسحاب العسكر من السلطة، وترك الأمر للشعب لتحديد مصيره، مؤكدا أن القضاء بعد ذلك وأولياء الدم الذي أريق في رابعة والنهضة، على حد وصفه هم من يستطيعون الحكم على المتورطين أو العفو عنهم .

أما الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة فيرى من جانبه أن السيسي يمثل عقبة لإنجاز مصالحة حقيقية تخرج مصر من العقبة الحالية التي تقبع فيها .

وأضاف أن من يسيطرون على الأمور في مصر الآن عليهم أن يستبعدوا السيسي لإخراج البلد من أزماتها المتعاقبة .