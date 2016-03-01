رقم قياسي لمرشحي نوبل للسلام و"ترامب" أبرزهم

المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب

قال أحد أعضاء لجنة جائزة نوبل يوم الثلاثاء إن عدد المرشحين للفوز بنوبل للسلام في العام الحالي ارتفع لمستوى قياسي مشيرا إلى أن المتنافسين متنوعون بدءا من مفاوضين للسلام في كولومبيا وانتهاء بالمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب.

وفي تعليقه على القفزة في عدد المرشحين إلى 376 من أعلى رقم سجله في 2014 وبلغ 278 قال أولاف نيولستاد مدير معهد نوبل النرويجي لرويترز "إنها مفاجأة سارة."

ويعتقد خبراء نرويجيون في جائزة نوبل يتتبعون الترشيحات المعلنة أن من بين المرشحين الذين لهم فرص في الفوز المتعاقد السابق بالمخابرات الأمريكية إدوارد سنودن والحكومة الكولومبية وجماعة متمردي فارك في حال نجاح الطرفين في التوصل لاتفاق سلام ينهي خمسة عقود من الحرب. لكن لا يملك ترامب المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية فرصا تذكر.

وقال نيولستاد إنه لا يوجد نمط واضح يفسر سبب الارتفاع في عدد الترشيحات من مختلف أنحاء العالم.

وانتهى الموعد النهائي لتقديم الترشيحات في أول فبراير شباط، ويعلن اسم الفائز بالجائزة وقدرها 930 ألف دولار في أكتوبر تشرين الأول.