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رقم قياسي لمرشحي نوبل للسلام و"ترامب" أبرزهم

1/3/2016

المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب

قال أحد أعضاء لجنة جائزة نوبل يوم الثلاثاء إن عدد المرشحين للفوز بنوبل للسلام في العام الحالي ارتفع لمستوى قياسي مشيرا إلى أن المتنافسين متنوعون بدءا من مفاوضين للسلام في كولومبيا وانتهاء بالمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب.

وفي تعليقه على القفزة في عدد المرشحين إلى 376 من أعلى رقم سجله في 2014 وبلغ 278 قال أولاف نيولستاد مدير معهد نوبل النرويجي لرويترز "إنها مفاجأة سارة."

ويعتقد خبراء نرويجيون في جائزة نوبل يتتبعون الترشيحات المعلنة أن من بين المرشحين الذين لهم فرص في الفوز المتعاقد السابق بالمخابرات الأمريكية إدوارد سنودن والحكومة الكولومبية وجماعة متمردي فارك في حال نجاح الطرفين في التوصل لاتفاق سلام ينهي خمسة عقود من الحرب. لكن لا يملك ترامب المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية فرصا تذكر.

وقال نيولستاد إنه لا يوجد نمط واضح يفسر سبب الارتفاع في عدد الترشيحات من مختلف أنحاء العالم.

وانتهى الموعد النهائي لتقديم الترشيحات في أول فبراير شباط، ويعلن اسم الفائز بالجائزة وقدرها 930 ألف دولار في أكتوبر تشرين الأول.

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