رئيس نادي باليرمو: رئيس الفيفا الجديد اشترى الأصوات

زامباريني (يسار) وإنفانتينو – وكالات

اتهم رئيس نادي باليرمو الإيطالي ماوريسيو زامباريني رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الجديد السويسري جياني إنفانتينو، بشراء الأصوات في سباقه إلى الرئاسة.

وقال زامباريني -المعروف بمواقفه المثيرة للجدل- إن "النظام لم يتغير والرئيس الجديد للفيفا-رئيس البيرقراطيين- كان جزءا من كل شيء حصل في السابق".

وواصل-في تسجيل مصور نشر على موقع "ميديا غول" الإيطالي، أنه "إذا تم انتخابه فذلك لأنه اشترى أصواتا أكثر من الشيخ سلمان وحسب".

ورغم الإشادات التي حصل عليها إنفانتينو من شخصيات كروية فاعلة، شكك زامباريني في نزاهة الانتخابات وكيفية صعود نجم الأمين العام للاتحاد الأوروبي للعبة بهذه السرعة.

وتوقع زامباريني -المعروف بكثرة استبداله للمدربين في فريقه منذ أن وصل إلى باليرمو عام 2002 (33 تغييرا وليس 33 مدربا) لأن بعضهم استلم المنصب أكثر من مرة- أن يتسبب تصريحه في جدل، لكنه رحب بأي عقوبة تصدر بحقه، قائلا "آمل أن يتم إيقافي بسبب ما قلته: إنه لشرف بالنسبة لي".

وانتخب إنفانتينو رئيسا للفيفا يوم الجمعة الماضي في الجمعية العمومية غير العادية، بعد تفوقه في الجولة الثانية على البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة والأردني الأمير علي بن الحسين، لتنتهي بذلك حقبة السويسري الآخر جوزيف بلاتر الذي تربع على عرش السلطة الكروية العليا لفترة 18 عاما قبل أن يضطر للتنحي بسبب فضائح الفساد والرشوة.

وتعهد إنفانتينو بعد انتخابه بالسعي جاهدا لتلميع صورة الفيفا مجددا، بعد الأيام الصعبة التي عاشتها الكرة العالمية نتيجة الفضائح المتتالية.