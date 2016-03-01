رئيس "فيفا" يأمل رفع عدد منتخبات المونديال إلى 40

جياني إنفانتينو، الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

كشف السويسري جياني إنفانتينو، الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أنه يفكر بجدية في زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم، إلى 40 فريقًا، بدلًا من 32.

وفي تصريح نشره موقع الاتحاد الدولي للعبة، على الإنترنت، يوم الثلاثاء، قال إنفانتينو "ليس سرًا أنني أريد زيادة عدد المتأهلين للمونديال، فمن الممكن إضافة 8 منتخبات، وهذا الرقم (40) يمثل نحو 19% فقط من 219 اتحادًا في الفيفا".

وأضاف "هناك منتخبات تحلم بالمشاركة، ولعب المراحل النهائية، وعلينا أن نستمتع أيضًا باللاعبين واللاعبات في نهائيات جميع المسابقات".

وأعرب الرئيس الجديد لـ"الفيفا"، عن حبه الشديد وتشجيعه للعبة، مشيراً إلى أنه "يعرف ما يعنيه العمل من أجلها".

جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم المقبلة ستقام في روسيا، عام 2018، على أن تقام بطولة 2022 في قطر.

وكان إنفانتينو، تمكن من الفوز برئاسة "الفيفا" الجمعة الماضية، خلفًا لمواطنه جوزيف سيب بلاتر، بحصوله في الجولة الثانية للانتخابات، على 115 صوتًا، والتي أقيمت عقب فشل المرشحين الآخرين في الحصول على الأغلبية المطلوبة، في الجولة الأولى.