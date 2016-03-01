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حماس تنتقد موقف "فتح" من إقامة ميناء في غزة

1/3/2016

حماس تنتقد موقف "فتح" من إقامة ميناء في غزة

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم  الثلاثاء موقف حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس  إزاء إقامة ميناء في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري ، في بيان صحفي ، إن رفض اللجنة  المركزية لفتح إقامة ميناء لغزة "يمثل دليلاً قاطعاً على تورطها في خنق غزة ومحاولة ابتزاز أهلها لأغراض فئوية" .

وأضاف أبو زهري أن هذا الموقف من فتح هو "استمرار لمواقف مماثلة"، داعيا  إلى "وقف هذه الممارسات والمواقف اللا وطنية" على حد وصفه.

يأتي ذلك بعد أن حذرت اللجنة المركزية لفتح خلال اجتماع لها برئاسة الرئيس الفلسطيني في رام الله مساء أمس  من محاولات الاحتلال الإسرائيلي  لتمرير ما وصفها بـ "المشاريع  المشبوهة لفصل قطاع غزة عن باقي أراضي الدولة الفلسطينية " .

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد جددت النقاش مؤخرا على المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل لبلورة   موقف من مسألة احتمال إقامة ميناء في قطاع غزة لإيجاد حلول بنيوية طويلة  الأمد تحسن الأوضاع فيه.

من جانبهم قال مسؤولون في حركة حماس إن مسألة إقامة ميناء في غزة يتم  بحثها بين تركيا وإسرائيل ضمن مباحثاتهما لإعادة التطبيع  بين البلدين. 

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