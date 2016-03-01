تنظيم الدولة يقتل 8 هولنديين ويحتجز 65 آخرين

هولندا تقول أن أكثر من 200 من مواطنيها انضموا للتنظيم – الجزيرة

قام تنظيم الدولة في شمال سوريا بتصفية ثمانية مقاتلين هولنديين في صفوفه بعد اتهامهم بمحاولة "الانشقاق الجماعي" والتحريض عليه ، واحتجز أكثر من 65 آخرين يحملون الجنسية ذاتها، كما أفادت حملة "الرقة تذبح بصمت" أمس الاثنين.

وقال "أبو محمد" أحد مؤسسي الحملة المناهضة للتنظيم لـ"فرانس برس" عبر الانترنت إن "تنظيم الدولة قتل ثمانية مقاتلين هولنديين في صفوفه يوم الجمعة في مدينة معدان في محافظة الرقة" أبرز معاقل التنظيم في سوريا "بعد اتهامهم بمحاولة الانشقاق الجماعي والتحريض ضد التنظيم".

وتنشط مجموعة "الرقة تذبح بصمت" سرا منذ نيسان/ابريل 2014 في الرقة، حيث تعمل على توثيق انتهاكات التنظيم بعدما باتت المدينة محظورة على الصحافيين إثر عمليات خطف وذبح طالت عددا منهم.

وبحسب بيان نشرته الحملة على موقعها الالكتروني، فإن نحو 75 مقاتلا هولنديا بينهم مقاتلون من أصول مغربية يحملون الجنسية الهولندية كانوا قد أنشأوا تجمعا خاصا بهم في الرقة، وكانوا على علاقة متوترة مع القيادات العراقية في التنظيم.

وأوضحت الحملة أن الإشكال بدأ قبل شهر تقريبا بعد توقيف المكتب الأمني التابع للتنظيم والذي تديره قيادات عراقية ثلاثة مقاتلين هولنديين إثر الاشتباه بتخطيط أحدهم للهروب، ثم وفاة واحد منهم خلال التحقيق معه جراء الضرب المبرح.

وأفادت عن توتر حصل بين الطرفين إثر ذلك وتخلله تبادل إطلاق نار وسقوط قتلى، ما دفع قيادة التنظيم في الرقة لإرسال مندوب إلى المقاتلين الهولنديين لحل الخلاف معهم، لكنهم أقدموا على قتله "ثأرا" لزميلهم الذي قضى خلال توقيفه.

وعلى خلفية ذلك، صدر أمر من قيادة التنظيم في العراق، وفق الحملة، باعتقال جميع المقاتلين الهولنديين الذين اقتيدوا إلى سجني مدينة معدان ومدينة الطبقة في الرقة، قبل أن يتم قتل ثمانية منهم يوم الجمعة في معدان، ولا يزال 66 مقاتلا هولنديا آخر معتقلين، وفق أبو محمد.

وفي حين لم يؤكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن خبر مقتل ثمانية مقاتلين هولنديين في الرقة، أشار إلى معلومات عن "مقتل ثلاثة مقاتلين ينحدرون من المغرب العربي ويحملون جنسيات أوروبية الجمعة في ما يسمى بولاية الفرات التي تضم مدينة البوكمال السورية ومناطق عراقية أخرى" من دون أن يحدد المكان أو السبب.

وتحدث عبد الرحمن عن خلافات بين عناصر التنظيم في الأسابيع الأخيرة في الرقة، وبحسب الاستخبارات الهولندية، فإن أكثر من 200 هولندي، بينهم خمسون امرأة، التحقوا بصفوف التنظيم في سوريا والعراق.