باحثون: إذا تعرضْتَ للظلم فعليك بـ"لعبة الديكتاتور"

عادةً لا يوجِّه الأشخاص الذين يشعرون بالظلم في المعاملة، غضبهم فقط إلى مرتكب هذا الفعل، لكنهم مراراً ما ينفّسون عن انفعالاتهم بصب جام غضبهم على أطراف خارجية لا ناقة لها ولا جمل في الموضوع والتي بدورها تتصرف بشكل مماثل.

وذكر موقع "ساينس ديلي" المعني بشؤون العلم، إنه في إطار البحث عن الكيفية التي يمكن بها وقف هذا السلوك المجحف اكتشف فريق من الباحثين تحت إشراف جامعة بون، أن كتابة رسالة لصاحب التصرف الظالم تعد إحدى الطرق لضبط الانفعالات وبالتالي إعادة تقييم الموقف.

ونتائج هذا الدراسة منشورة الآن في دورية "جورنال ساينتفك ريبورتس"، وعن التعامل بأسلوب "واحدة بواحدة"، ذكرت الدراسة أنه إذا تصرف رئيس بطريقة غير عادلة خلال حياته المهنية، فإنه غالباً ما يخسر ولاء موظفه.

وعلاوة على ذلك إذا قام رئيس بتعنيف مرؤوس له بدون أي سبب واضح، فإن المرؤوس يرد عموماً بتصرف ظالم تجاه مرؤوسه أو مرؤوسته.

وأوضح البروفيسور "بيرند فيبر" بمركز دراسات الاقتصاد وعلم الأعصاب التابع لجامعة بون، أنه في مثل هذه الحالات من السلوك الظالم تحتدم الانفعالات وتجر الأطراف الخارجية البعيدة عن الموقف إلى سلسلة من الظلم.

ويطلق العلماء على هذه الظاهرة مصطلح "تعميم المعاملة بالمثل السلبية"، والمعاملة بالمثل السلبية تعني أن الأطراف المعنية تنتقم عند تعرضها لسلوك ظالم، أما كلمة "تعميم" فتشير إلى حقيقة أن الصراع ينقل أيضاً إلى أشخاص غير مشاركين في التفاعل الأصلي.

وتمكن الآن فريق من الباحثين يعمل مع البروفيسور فيبر بمستشفى بون الجامعي وجامعة لوبيك، من تأكيد هذه الآلية في تجربة ربما تبين طريقة لوقف هذه السلسلة التعيسة من الظلم.

في إطار التجربة جرى إشراك 237 شخصا في لعبة أطلق عليها "لعبة الديكتاتور" بمختبر تابع لجامعة بون، وانزلق بعض المشاركين في دور الديكتاتوريين: إذ كان عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيتقاسمون مبلغاً معيناً من المال على سبيل المثال 25 يورو بطريقة عادلة مع مشارك آخر أو أن يحتفظوا بنصيب الأسد لأنفسهم والتخلي فقط عن المبلغ الباقي الصغير.

من بين 24 ديكتاتوراً اختار 83 في المئة التوزيع غير العادل حيث احتفظوا لأنفسهم بالجزء الأكبر من هذا المال، ولم يكن في مقدور اللاعبين المضادين فعل أي شيء حيال ذلك وتعين عليهم قبول قرارات الديكتاتور، الأمر الذي كان له تأثير على مزاجهم.

في هذا الصدد أوضحت الدكتورة "سابرينا شترانج" بمعهد علم النفس التابع لجامعة لوبيك، أن هذا الموقف المفعم بالانفعال يتسبب في جعل الشخص الذي يتعرض لمعاملة ظالمة في أن يتصرف بدوره بشكل غير عادل مع الآخرين.

وتقول البروفيسور "سو يونغ" بجامعة يونغ، إن أفضل طريقة لضبط الانفعالات السلبية هي الشكوى من المعاملة الظالمة من خلال رسائل بريدية إلى "الديكتاتور".

كما أشارت الدراسة إلى أنه بمجرد تراجع حدة الانفعالات عادة ما يبدأ الشخص المتضرر في إعادة تقييم الموقف بعقلانية وهذا يجعل عدم قيامه بتنفيس جرعة غضبه على أشخاص آخرين ليس لهم ذنب في ذلك أمراً ممكناً.