اللاعب المصري عمرو وردة يخطف الأضواء باليونان

اللاعب المصري عمرو وردة

سلطت عدة صحف يونانية على رأسها صحيفة أمي-إينيو" الضوء على اللاعب المصري، عمرو وردة المحترف بصفوف فريق بانياتوليكوس اليوناني، بعد تألقه مع فريقه خلال الفترة الماضية.

ووصفت الصحيفة اليونانية وردة بلقب "الساحر البرازيلي"، لما يمتلكه من مهارة فائقة، وأشادت بمستواه في مباريات فريقه الأخيرة.

وسجل وردة هدفين قاد بهما فريقه للتعادل أمام فريق اكسانثي يوم السبت الماضي في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري اليوناني.

وانتقل وردة إلى صفوف بانياتوليكوس قادما من الأهلي المصري ليحجز مكانا أساسيا مع فريقه بعد تألقه بشكل ملحوظ.