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الحاخام يهودا غليك يقتحم المسجد الأقصى

1/3/2016

الحاخام يهودا غليك – رويترز

اقتحم حاخام يهودي، صباح اليوم الثلاثاء  المسجد الأقصى، بمرافقة حراسة أمنية مشددة، مما استدعى لاستنفار المرابطين من الفلسطينيين رواد المسجد.

وقال مسؤول الإعلام في أوقاف القدس، فراس الدبس "اقتحم صباح اليوم، الحاخام المتطرف يهودا غليك و4 من المتطرفين اليهود ساحات المسجد الأقصى تحت حراسة أمنية مشددة،  مما استدعى استنفار المصلين الفلسطينيين.

وأضاف الدبس "إن عودة غليك، لعمليات الاقتحام سيعيد التوتر للمسجد الاقصى سيدخلنا في موجة جديدة من الأحداث، وحمل الدبس "المحكمة الإسرائيلية وحكومة نتنياهو المسؤولية عن أي تدهور للأوضاع على الأرض".

ويعد غليك من الحاخامات المتطرفين المنادين بالسيطرة على المسجد الاقصى، وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد منعته من دخول المسجد إلا أن محكمة إسرائيلية سمحت له ذلك.

ويُعد غليك من أبرز الشخصيات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، ويشتهر في إسرائيل بأنه أحد أبرز المدافعين عما يسمى "جبل الهيكل" الذي تدعي بعض الأوساط اليهودية أنه مكان المسجد الأقصى وتسعى للسيطرة عليه.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.   

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