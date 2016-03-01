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إصابة الشيخ عائض القرني في إطلاق نار بالفلبين

1/3/2016

آخر تغريدات الشيخ عائض القرني قبل الحادث

أفاد مراسل "الجزيرة" بإصابة الشيخ عائض القرني ومقتل عدد من مرافقيه بالرصاص في جنوب الفلبين.

وقع الحادث بعدما انتهى القرني من إلقاء محاضرة في مدينة زمبوانغا في جزيرة مينداناو جنوب الفلبين. 

وكان الشيخ القرني قد غرّد على حسابه الرسمي على "تويتر" قبل دقائق من الحادث كاتباً: "لا تسل أحداً عن درجة إيمانه، سل نفسك عن محافظتك على الصلاة، وكثرة ذكر الله، ومصاحبتك للقرآن، وحفظ لسانك وسلامة قلبك".

وكتب أيضا صباح اليوم "إذا أكرمك الله وأمهلك لتعيش يوماً جديداً فاشكره على الهدية، واجعل اليوم كله طاعة".

من جانبه استنكر الدكتور علي القره داغي – الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – محاولة اغتيال الشيخ القرني وإصابته ومقتل بعض مرافقيه في هذا الحادث الذي وصفه بالإرهابي والإجرامي .

كما طالب القره داغي حكومة الفلبين توفير الحماية والرعاية للشيخ القرني في المستشفى المتواجد به ، وسرعة الكشف عن تفاصيل هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها ومن وراءهم ومحاكمتهم.

 الجدير بالذكر أن القرني من مواليد قرية آل شريح بمحافظة بلقرن جنوب المملكة العربية السعودية، ويحمل دكتوراه في الحديث النبوي وهو مؤلف وداعية إسلامي. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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