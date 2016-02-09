The Revenant يعزز فرصه في سباق الأوسكار

مشهد من فيلم (The Revenant)

منحت رابطة المخرجين الأمريكيين جائزة أفضل مخرج لعام 2015 لأليخاندرو إيناريتو عن فيلم (The Revenant) مما يعزز فرص الفيلم في سباق أوسكار.

وعادة ما يحصل الفائز بجائزة رابطة المخرجين الأمريكيين على أوسكار أفضل إخراج ويحصد فيلمه جائزة أفضل فيلم من أكاديمية العلوم والفنون السينمائية.

وهذه ثاني مرة على التوالي يفوز فيها إيناريتو بجائزة الرابطة بعد أن حصل عليها العام الماضي عن فيلم (Birdman) الذي حصل كذلك على أوسكار أفضل مخرج عنه. وحصل الفيلم كذلك على أوسكار أفضل فيلم. كما فاز الممثل "ليوناردو دي كابريو" بطل فيلم (The Revenant) على جائزة "غولدن غلوب" كأفضل ممثل عن دوره في الفيلم في يناير/ كانون الثاني الماضي.

لكن جوائز رابطتي الممثلين والمنتجين ذهبت هذا العام لأفلام مختلفة، فاختار الممثلون فيلم (Spotlight) واختار المنتجون فيلم (The Big Short).

وستوزع جوائز أوسكار في هوليوود يوم 28 فبراير/ شباط الجاري.