هل أصبح حلم "ابن فرناس" نوعاً جديداً من الرياضة؟!

في تغطية خاصة من برنامج "ساعة صباح" الذي يُبث على شاشة الجزيرة مباشر (الثلاثاء)، لبداية فعاليات اليوم الرياضي التي نظمتها مؤسسة اسباير زون الرياضية والمركز الثقافي بكتارا.

استضافت الحلقة من كتارا، عبدالحميد الشمري، وهو عضو نادي الرياضات الجوية في قطر، الذي تحدث عن تلك الرياضة النادرة وغير المعروفة وهي رياضة الطيران الشراعي التي كانت حلماً لعباس ابن فرناس (أول من حاول الطيران).

وقال عبد الحميد، إن الطيران الشراعي عبارة عن محرك وشراع مظلة، مؤكداً أن الانطلاق للطيران يكون باتجاه عكس الرياح ويجب أن تكون سرعة الرياح أقل من عشرين كيلومترا في الساعة.

وأوضح أن هناك رخصة دولية من خلال دورات اللجنة الأوليمبية للرياضات الجوية بالدوحة، وبعد اجتياز الاختبار والدورة يمكن الحصول على الرخصة الدولية لممارسة تلك الرياضة.

وأشار عبد الحميد إلى أنه الآن يوجد نادي الرياضات الجوية بجامعة قطر، وعلينا أن نعرف الناس بتلك الرياضة الجديدة وندربهم عليها، حيث أنها غير معروفة وعلينا توعية العالم بها.

ويُنظَّم اليوم الرياضي لدولة قطر في الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير/شباط لكل عام، وذلك لتشجيع سكان قطر على اتّباع أنماط حياة صحية نشطة، ويعتبر اليوم الرياضي للدولة لهذا العام فرصة مميّزة للجميع لممارسة الأنشطة الرياضية واتخاذ بعض الخيارات الإيجابية حول أسلوب الحياة.