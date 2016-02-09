البث الحي
منوعات

محققو الأمم المتحدة يتهمون نظام الأسد بـ "إبادة المعتقلين"

9/2/2016

محققو الأمم المتحدة اتهموا دمشق بإبادة معتقلين

اتهم محققو الأمم المتحدة حول سوريا، دمشق بإبادة معتقلين، وأكدوا أن وفاة محتجزين في السجون "على نطاق واسع" شكلت تطبيقاً لـ "سياسة الدولة"، وهي جريمة ضد الإنسانية.

وكتب الخبراء المكلفون من جانب مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في تقريرهم الأخير، أن معتقلين تعرضوا للضرب حتى الموت أو قضوا متأثرين بإصاباتهم أو بسبب التعذيب، وأن هناك أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن السلوك الموصوف يصل إلى حد الإبادة يعد جريمة ضد الإنسانية.

ودعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي لفرض "عقوبات موجهة" على مسؤولين سوريين مدنيين وعسكريين لتسببهم في موت معتقلين وتعذيبهم واختفائهم لكنها لم تحدد أسماءهم.

وقال التقرير إن هناك عشرات الآلاف من المحتجزين لدى حكومة الرئيس بشار الأسد وآلافا أخرى "اختفت" بعد اعتقال قوات الدولة لها أو فقدت بعد اختطاف جماعات مسلحة لها.

وأكد التقرير أن نظام الأسد يمارس سلاح التجويع وعدم علاج الجرحى والمرضى مؤكدا أن القوات الحكومية "ضالعة في جرائم عدة تصل إلى هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين." وأن هناك أسسا قوية للاعتقاد بأن "مسؤولين كبار" منهم رؤساء قطاعات ومديريات يديرون مراكز الاعتقال والشرطة العسكرية فضلاً عن مسؤولين مدنيين كانوا على علم بحالات الموت وبجثث مجهولة الهوية دفنت في مقابر جماعية.

وعلى مدى أربع سنوات جمع المحققون ومنهم كارلا ديل بونتي ممثلة الادعاء السابقة في المحكمة الجنايات الدولية، قائمة سرية بأسماء المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب من جميع الجهات ووضعت القائمة في خزانة بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

الإخوان ترد على سيناتور أمريكي قدّم مشروع قانون يطالب بتصنيف الجماعة "إرهابية"

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)