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للمرة الثانية .. قاض أمريكي يرفض منع دخول اللاجئين السوريين

9/2/2016

القاضي رفض منع اللاجئين للمرة الثانية

رفض قاض أمريكي للمرة الثانية طلبا من تكساس لمنع وكالات الإغاثة من إدخال اللاجئين السوريين إلى الولاية في قرار قد يكون له تأثير على محاولات 30 حاكم ولاية منع اللاجئين من دخول ولاياتهم.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ديفيد جودبي إن قادة الحزب الجمهوري الذين قاوموا إعادة التوطين لم يظهروا أن ولاية تكساس تعاني ضررا لا يمكن إصلاحه.

كان نفس القاضي قد رفض طلبا مماثلا من  الولاية في ديسمبر كانون الأول قائلا إن الأدلة المقدمة "شائعات غير مؤكدة إلى حد كبير" على حد وصفه.

وكتب جودبي في قراره "المحكمة لا تنكر أن اللاجئين السوريين يشكلون بعض الخطر. سيكون ذلك (الإنكار) حماقة ، لكن في بلادنا السلطة التنفيذية الاتحادية هي المسؤولة عن تقييم وتخفيف هذا الخطر لا الولايات ولا المحاكم."

كان الرئيس باراك أوباما تعهد باستقبال عشرة آلاف شخص من سوريا وقد وصل إلى الآن نحو 2000 لاجئ.

 

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