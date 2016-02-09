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كيري يشيد بالتنسيق المصري الإسرائيلي حول غزة

9/2/2016

أشاد وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري، بالتنسيق المصري مع الأردن وإسرائيل  فيما يتعلق بقطاع غزة وسيناء.

وقال كيري : مصر لعبت دورا كبيرا في القضايا المتعلقة بغزة وسيناء"

وأضاف كيري في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، بواشنطن الثلاثاء، أن ما تقوم به روسيا في حلب بسوريا يجعل من الصعوبة الاجتماع إلى طاولة مفاوضات والانخراط في مفاوضات جدية بشأن الأزمة السورية.

ودعا كيري الجانب الروسي للتعاون في الجهود التي تضفي لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة بسوريا، قائلا:" نحن نتطلع للاجتماع في ميونيخ بآمال كبيرة خاصة مع تفاقم الأزمة السورية أمام أعين الأسرة الدولية".

من جانبه قال سامح شكري إن مصر قادرة على مواجهة التحديات لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.

وأضاف شكري أنه ناقش مع نظيره الأمريكي الأوضاع في العراق وليبيا وسوريا والمعركة ضد الإرهاب.

وقال:" مصر تلعب دورا إيجابيا في التحالف ضد تنظيم الدولة والتصدي للجماعات الإرهابية".

المصدر : الجزيرة مباشر
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