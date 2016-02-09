في الإمارات .. وزيران للسعادة والتسامح

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أعلن نائب رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن منصب جديد في الحكومة هو "وزير دولة للسعادة".

وتكون مهمة "وزير السعادة" الأساسية، كما جاء في تغريدة للشيخ محمد على موقع تويتر، مواءمة كافة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع.

وأعلن الشيخ محمد أيضا عن استحداث منصب وزير دولة للتسامح، لترسيخ التسامح كقيمة أساسية في مجتمع الإمارات.

وجاء الإعلان عن المناصب الجديدة خلال أعمال القمة العالمية للحكومات، التجمع الأكبر عالميا المتخصص في استشراف حكومات المستقبل.

وكان رئيس القمة العالمية للحكومات محمد عبد الله القرقاوي، قال إن "الإنسان سيبقى باحثا عن السعادة وساعيا إلى تحقيقها، ولابد أن تكون رسالة كافة الحكومات أيضا سعادة الإنسان".