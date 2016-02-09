البث الحي
منوعات

فيديو.. ترامب وساندرز الأوفر حظا في اقتراع نيوهامشير

9/2/2016

تحدى الناخبون في "نيوهامشير" المحطة الثانية في الانتخابات التمهيدية الأمريكية الثلج الثلاثاء لاختيار مرشح حزبهم للاقتراع الرئاسي، في تصويت يبدو فيه المرشحان الجمهوري دونالد ترامب والديموقراطي بيرني ساندرز الأوفر حظا للفوز.

وهذه الولاية هي الثانية التي تصوت بعد إيوا، في الآلية التي تنتقل من ولاية إلى أخرى لاختيار المرشح النهائي لكل من الحزبين الجمهوري والديموقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتلعب الولاية الصغيرة التي تعد 1.3 مليون نسمة والواقعة شمال شرق الولايات المتحدة دورا مميزا يتجاوز حجمها، بحيث تلزم المرشحين الأكثر ضعفا بالانسحاب وتنقذ أحيانا مرشحين متعثرين.

دعي 882 ألفا و959 ناخبا بالإجمال إلى المشاركة، من بينهم 231 ألفا و376 مسجلا ديموقراطيا سيترتب عليهم الاختيار في الانتخابات التمهيدية الديموقراطية بين هيلاري كلينتون وبيرني ساندرز، و 262 ألفا و111 جمهوريا عليهم الاختيار بين ثمانية مرشحين منهم دونالد ترامب وماركو روبيو وجيب بوش. كما هناك 389 ألفا و472 ناخبا مستقلا.

بعد انتخابات الثلاثاء تتجه الأنظار إلى نيفادا وكارولاينا الجنوبية اللتين تصوتان لاحقا.          

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

الإخوان ترد على سيناتور أمريكي قدّم مشروع قانون يطالب بتصنيف الجماعة "إرهابية"

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)