فيديو.. ترامب وساندرز الأوفر حظا في اقتراع نيوهامشير

تحدى الناخبون في "نيوهامشير" المحطة الثانية في الانتخابات التمهيدية الأمريكية الثلج الثلاثاء لاختيار مرشح حزبهم للاقتراع الرئاسي، في تصويت يبدو فيه المرشحان الجمهوري دونالد ترامب والديموقراطي بيرني ساندرز الأوفر حظا للفوز.

وهذه الولاية هي الثانية التي تصوت بعد إيوا، في الآلية التي تنتقل من ولاية إلى أخرى لاختيار المرشح النهائي لكل من الحزبين الجمهوري والديموقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتلعب الولاية الصغيرة التي تعد 1.3 مليون نسمة والواقعة شمال شرق الولايات المتحدة دورا مميزا يتجاوز حجمها، بحيث تلزم المرشحين الأكثر ضعفا بالانسحاب وتنقذ أحيانا مرشحين متعثرين.

دعي 882 ألفا و959 ناخبا بالإجمال إلى المشاركة، من بينهم 231 ألفا و376 مسجلا ديموقراطيا سيترتب عليهم الاختيار في الانتخابات التمهيدية الديموقراطية بين هيلاري كلينتون وبيرني ساندرز، و 262 ألفا و111 جمهوريا عليهم الاختيار بين ثمانية مرشحين منهم دونالد ترامب وماركو روبيو وجيب بوش. كما هناك 389 ألفا و472 ناخبا مستقلا.

بعد انتخابات الثلاثاء تتجه الأنظار إلى نيفادا وكارولاينا الجنوبية اللتين تصوتان لاحقا.