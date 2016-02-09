فيديو.. الشباب الإماراتي يودع دوري أبطال آسيا مبكرا

تأهل "بونيودكور" الأوزبكي إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه على الشباب الإماراتي بهدفين نظيفين الثلاثاء على استاد "يار" في "طشقند" ضمن مباريات الملحق.

وصعد "بوبونيودكور" ليلعب في المجموعة الثانية التي يتواجد فيها النصر السعودي ولخويا القطري و"زوب أهان" الإيراني.

ولم يجد "بونيودكور" صعوبة تذكر في تخطي عقبة الشباب الذي يبدو أنه تأثر بالأجواء المناخية الصعبة وغير المعتاد عليها بعدما تساقطت الثلوج على أرضية الملعب طوال فترة المباراة.

ويدين "بونيودكور" بفوزه إلى نجمه الدولي "الدور شومورودوف" الذي سجل هدفي المباراة، الأول بعد مرور دقيقتين فقط حين أخطأ مدافع الشباب محمود قاسم في إبعاد الكرة ليتناقلها أصحاب الأرض ومن ثم تصل إلى "شومورودوف" الذي أودعها بذكاء في مرمى سالم عبدالله.

وأنهى "بونيودكور" المباراة فعليا في الشوط الأول بعدما سجل "شومورودوف" الهدف الثاني مستغلا كرة عرضية متقنة (34).

ولم يكن للشباب الذي يعاني كثيرا هذا الموسم في الدوري الإماراتي ويحتل المركز السابع، أي ردة فعل تذكر باستثناء الكرة التي مررها البرازيلي "جارلسون جونينيو" إلى مواطنه "اللاتفي" من أصل برازيلي "لوفانور هنريكي" الذي سددها وأبعدها حارس بونيودكور فارتدت إلى جونينيو نفسه سددها برعونة بعيدا عن المرمى (63).