عامل بالزمالك يرش المياه لفك "السحر" قبل مواجهة الأهلي

تداول نشطاء تسجيلا مصورا لعامل بنادي الزمالك المصري يرش المياه أمام لاعبي الفريق وهو ما فسره البعض بأنه محاولة للتخلص من "السحر" الذي تعتقد إدارة النادي بوجوده.

ويعتقد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أن الهزائم التي تعرض لها الفريق في مبارياته السابق نتيجة " "سحر أسود" معقود للنادي الأبيض ويمنعه من الفوز.

وسبق أن صرح منصور أنه استعان بأشخاص لفك هذا السحر الذي يمنع الزمالك من البطولات".

ويخوض الأهلي المصري مباراة القمة مع غريمه التقليدي اليوم ضمن الجولة الـ17 من الدوري الممتاز بمصر.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 35 نقطة من 15 مباراة بفارق 4 نقاط عن الوصيف الزمالك.

وستكون تلك المواجهة هي الحادية عشرة بعد المائة بين العملاقين في مدة زمنية تعدت الـ60 عاماً منذ انطلاق الدوري المصري موسم 1948/1949.

وتشهد مباريات القمة قوة المنافسة بين الناديين منذ أن عرفت مصر كرة القدم في أواخر القرن قبل الماضي.

وخلال المباريات الـ 110 السابقة حقق الأهلي النسبة الأكبر في عدد مرات الفوز حيث فاز الأهلي في 39 مباراة بينما فاز الزمالك في 25 مباراة وتعادل الفريقان في 46 مباراة.