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شاهد: بيرجر لحم الجمل على موائد الأردن

9/2/2016

ابتكر مطعم في الأردن صنفا جديدا لزبائنه سعيا لجذب مزيد من السائحين لتذوق لحم الجمل.

وأضاف مطعم في العاصمة الأردنية عمان "بيرجر" لحم الإبل إلى قائمة الأطعمة التي يقدمها لزبائنه على أمل أن يجذب مزيدا من الرواد المحليين والسائحين لتجربة ذلك النوع من اللحم غير المعتاد.

ويعتبر مطعم كيو الذي يقع بين محلات ومتاجر في مركز تجاري  مزدحم بعمان المكان الوحيد الذي يقدم لزبائنه لحم الجمل في الأردن.

وافتتح زياد القسوس مطعمه كيو في عمان عام 2012 وقرر إضافة  بيرجر لحم الجمل لقائمته مطلقا على وجبته الجديدة (كام بيرجر) التي يستهدف بها الأجانب على وجه الخصوص.

وقال القسوس إن السائحين الأجانب يستمتعون أكثر ببيرجر الجمل لأنه يعتبر تجربة فريدة بالنسبة لهم أثناء زيارة الأردن.

وأردف القسوس أن شطيرة بيرجر لحم البقر تباع في عمان عادة بخمسة دنانير (7 دولارات) لكنه يبيع شطيرة بيرجر لحم الجمل بعشرة دنانير (14 دولارا) لأن لحم الجمل أغلى كثيرا من لحم البقر أو الدجاج.

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