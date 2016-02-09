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شاهد: أسوأ حادث قطار بألمانيا منذ 5 سنوات

9/2/2016

 

قالت الشرطة الألمانية إن 9 أشخاص قتلوا وأصيب نحو 100 شخص في حادث تصادم قطارين في ولاية بافاريا في جنوب ألمانيا اليوم الثلاثاء.

 

وقال متحدث باسم الشرطة إن من المرجح أن يكون قائدا القطارين بين قتلى الحادث الذي يعد أسوأ حادث قطار في ألمانيا منذ خمسة أعوام.

 

ووقع الحادث صباح اليوم جراء اصطدام قطارين متواجهين على قضبان أحادي المسار بين مدينتي هولتسكيرشن وروزنهايم، وخرج أحد القطارين عن مساره الأمر الذي أدى إلى سقوط العديد من عرباته.       

 

وكانت عملية وصول فرق الإنقاذ إلى الضحايا صعبة بسبب وقوع الحادث في منطقة غابات على حافة أحد الأنهار الفرعية.

 

وتوجهت سيارات إسعاف ومروحيات لإغاثة المصابين، وتولت المروحيات نقل الحالات الخطرة إلى مستشفيات، بينما جرى معالجة الإصابات الطفيفة في مكان الحادث.       

 

ولم يعرف بعد سبب الحادث الذي وقع في حوالي الساعة 50ر6 صباحا (التوقيت المحلي).

 

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