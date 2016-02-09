سناء عبد الجواد: البلتاجي يتعرض لتهديدات بتصفيته

قالت سناء عبدالجواد زوجة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين د.محمد البلتاجي، إن زوجها المعتقل في السجون المصرية يتعرض لتهديدات بتصفيته.

وأضافت عبد الجواد في حوار خاص للجزيرة مباشر أن مساعد وزير الداخلية المصري لشئون السجون يشرف بنفسه على إدخال كلاب على زوجها وهو نائم لترويعه، على حد قولها .

وأضافت:" مساعد وزير الداخلية يستدعي زوجي أسبوعيا ويهدده بالتصفية و يشرف بنفسه على تعذيبه في السجن".

وأكدت زوجة القيادي بجماعة الإخوان أنها تركت مصر بعد تضييق الخناق عليها و على أسرتها خاصة بعد اعتقال ابنها "خالد" أكثر من مرة، قائلة :" رغما عني تركت مصر وتركت زوجي ونجلي وهما في المعتقل".

وأضافت أن النظام في حالة ثأر وانتقام و استهداف لشخص البلتاجي لدوره في الثورة المصرية منذ بدايتها.

وعن أحوال المعتقلين خاصة في سجن العقرب المسجون بها زوجها، قالت عبد الجواد ، إن الانتهاكات لا تتوقف بحق المعتقلين و الطعام لا يقدم لهم إلا مرتين أسبوعيا وأحيانا تمنع سلطات السجن عنهم الماء كذلك، وقالت إن زوجها محبوس انفراديا في زنزانة بلا تهوية على الإطلاق و دون غطاء من البرد .

ووجهت عبد الجواد رسالة إلى زوجها قائلة:" لو أن زوجي يسمعني سأقول له إنني أفتخر بك وأفتخر بما قدمته للثورة المصرية وكل الشعب الحر يفتخر بك".

يذكر أن "البلتاجي" أستاذ جامعي بكلية الطب وعضو مجلس الشعب الأسبق ومحتجز على خلفية عدة قضايا تخطت الـ35 قضية بعد الانقلاب العسكري في مصر.

وعانت زوجة "البلتاجي" صعوبات كبيرة بعد اعتقال زوجها ونجلها "أنس" على خلفية اتهامات بالتحريض على قوات الأمن، وكذلك بعد مقتل ابنتها "أسماء" التي قضت في أحداث فض اعتصام ميدان رابعة العدوية بعد الانقلاب العسكري بقيادة وزير الدفاع وقتها "عبد الفتاح السيسي" وهي المأساة التي شهدتها مصر في أغسطس/ آب 2013.