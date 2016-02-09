ساعة صباح.. أسباير وكتارا تحتفلان باليوم الرياضي لقطر

يُنظَّم اليوم الرياضي لدولة قطر في الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير/شباط كل عام، وذلك لتشجيع سكان قطر على اتّباع أنماط حياة صحية نشطة، ويعتبر اليوم الرياضي للدولة لهذا العام فرصة مميّزة للجميع لممارسة الأنشطة الرياضية واتخاذ بعض الخيارات الإيجابية حول أسلوب الحياة.

وفي تغطية خاصة من برنامج "ساعة صباح" الذي يُبث على شاشة "الجزيرة مباشر" (الثلاثاء)، نقلت الحلقة تغطية حية لبداية فعاليات اليوم الرياضي في عامه الخامس، التي نظمتها مؤسسة اسباير زون الرياضية والمركز الثقافي بكتارا.

فمن جهته قال محمد خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة اسباير زون، إن الرياضة تعني نشاطاً وصحة دائمة وهي أسلوب حياة وليست ترفاً، موضحاً الفعاليات التي نظمتها اسباير للاحتفال باليوم الرياضي لكل الفئات العمرية، موضحاً أن الاحتفال بيوم الرياضة حُدد قبل 5 سنوات، وقطر تحتفل به وتهتم كثيراً بالرياضة حتى أصبح هذا اليوم عطلة رسمية في الدولة.

وقدم المدرب الرياضي الكابتن محمد عبد الرحمن، تدريباً عملياً للممارسة الرياضية بالمنزل من خلال بعض التمرينات الخفيفة لمدة 5 أو 10 دقائق من أجل اللياقة البدنية اليومية كمبادرة رياضية في اليوم الرياضي بقطر، ومنها تمرينات الجري في المكان وإطالة عضلات الساقين وتمارين الجذع والذراعين.

من جهة أخرى، قالت مالكة آل شريم، مدير العلاقات العامة والاتصال في منطقة كتارا، إن الحي الثقافي بدأ بالفعل أكثر من 80 فعالية تناسب مختلف الشرائح رجالاً ونساءً وأطفالاً بالتعاون مع 50 جهة حكومية و17 نادياً رياضياً، وشركات أخرى شبه حكومية وخاصة وشركات أغذية، كما تم تنظيم ماراثون للصغار وآخر للكبار وفعاليات خاصة بالنساء وأخرى خاصة بذوي الإعاقة.

واستضافت الحلقة عزام العوض، مدير نادي صالة كيو جيم الرياضي بكتارا، وهو ناد رياضي متكامل، وتحدث عن الفنون القتالية سواء للرجال أو النساء، كما استضافت عبدالحميد، وهو عضو نادي الرياضات الجوية في قطر، الذي تحدث عن تلك الرياضة النادرة التي تحتاج إلى رخصة دولية لممارستها ولها مكان خاص بجامعة قطر.

وأجريت فيها لقاءات مع عدد من المشاركين في الفعاليات الرياضية لاحتفال قطر باليوم الرياضي، الذين عبروا عن سعادتهم بهذا الاهتمام الواسع بالرياضية داخل الدولة وتوفير السبل لها، وأكد معظمهم على أن الاعتياد على ممارسة الرياضة أثر كثيراً في حياتهم اليومية بالإيجاب.