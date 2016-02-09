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رونالدو يؤكد بقاءه مع ريال مدريد عامين آخرين

9/2/2016

كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد (الفرنسية)
 

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم أنه سيبقى عامين آخرين ثم "سيرى" الوضع، قاطعا الطريق على الشائعات التي تشير باستمرار إلى احتمال رحيله عن الفريق الملكي.

وقال رونالدو، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 3 مرات (2008 و2013 و2014) في تصريح نشرته صحيفة "ماركا" الرياضية "لا زلت مرتبطا مع ريال مدريد بعقد يمتد عامين آخرين. بعد ذلك، سنرى".

وأضاف "أهم ما أريده هو أن أبقى هنا عدة سنوات. بالنسبة إلى المستقبل، سترون ما سيحدث".

وانتقل رونالدو عام 2009 إلى ريال مدريد قادما من مانشستر يونايتد الإنكليزي، وأنهى الموسم الماضي 2014-2015 في صدارة الهدافين برصيد 48 هدفا بفارق 3 أهداف أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

ورونالدو مطلوب من أهم الأندية في العالم، لا سيما باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الانكليزي، لكن عقوبة ناديه الحالي بعدم ضم لاعبين جدد لفترتين (صيفية وشتوية) تجعل رحيله غير ممكن.

 

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