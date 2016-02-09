"رايتس ووتش": روسيا والنظام السوري استخدما ذخائر عنقودية

آثار القصف الروسي على المدن السورية (الأناضول)

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاثنين إن روسيا والنظام السوري استخدما قنابل عنقودية في عمليات القصف التي تشناهما في سوريا.

وذكرت المنظمة، أنّ الدولتين استخدمتا "ذخائر عنقودية محرّمة دوليا في 14 هجمة على الأقل، في خمس محافظات سورية منذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، تسببت بمقتل 37 مدنيا على الأقل، بينهم 6 نساء و9 أطفال، وإصابة العشرات".

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "أي حل للأزمة السورية يحتاج إلى معالجة الهجمات العشوائية المستمرة"، معتبرا أن "التزام روسيا وسوريا بوقف استخدام القنابل العنقودية قد يشكل بداية جيدة".

وأوضح التقرير أنّ "4 أنواع من القنابل العنقودية تم استخدامها في عمليات القصف على محافظات حلب ودمشق وحمص وإدلب وحماة".

ولفت إلى تكثيف النظام وروسيا استخدام هذا النوع من القنابل شمالي حلب خلال الحملة العسكرية الأخيرة، مشيرا إلى فرار 20 ألف شخص من سكان المحافظة تجاه الحدود التركية جراء عمليات القصف.

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أنها اعتمدت في إعداد تقريرها على إفادات نشطاء محليين، وأوردت فيه صورا لبقايا ذخائر عنقودية من نوع " O-10″ "3-O-8".