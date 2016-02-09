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دبي تعتزم بناء أكبر مركز تسوق في العالم

9/2/2016

مركز تسوق في دبي

أعلنت دبي اليوم الثلاثاء أنها ستمضي قدما في خطط لبناء أكبر مركز تسوق في العالم رغم تباطؤ الاقتصاد في المنطقة لكنها ستقيم الطلب في السوق قبل أن تبدأ في المراحل اللاحقة من المشروع.

وسيكون مشروع "مول العالم" مؤلفا من 745 ألف متر مربع مساحة تسوق مرتبطة بمتنزه ومئة فندق ومبنى سكني يضم 20 ألف غرفة. وأعلن عن المشروع في منتصف 2014 فيما بدأت أسعار النفط تنخفض.

وقال أحمد بن بيات نائب رئيس شركة دبي القابضة المسؤولة عن المشروع إن الشركة ستستجيب للطلب من السوق لأن المشروع كبير ومعقد وينبغي بناؤه على مراحل.

 وتوقع بأن مول العالم سيصبح أكبر مقصد للتسوق في العالم مضيفا أن المرحلة الأولى ستكتمل قبل معرض إكسبو 2020.

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