دبي تعتزم بناء أكبر مركز تسوق في العالم

مركز تسوق في دبي

أعلنت دبي اليوم الثلاثاء أنها ستمضي قدما في خطط لبناء أكبر مركز تسوق في العالم رغم تباطؤ الاقتصاد في المنطقة لكنها ستقيم الطلب في السوق قبل أن تبدأ في المراحل اللاحقة من المشروع.

وسيكون مشروع "مول العالم" مؤلفا من 745 ألف متر مربع مساحة تسوق مرتبطة بمتنزه ومئة فندق ومبنى سكني يضم 20 ألف غرفة. وأعلن عن المشروع في منتصف 2014 فيما بدأت أسعار النفط تنخفض.

وقال أحمد بن بيات نائب رئيس شركة دبي القابضة المسؤولة عن المشروع إن الشركة ستستجيب للطلب من السوق لأن المشروع كبير ومعقد وينبغي بناؤه على مراحل.

وتوقع بأن مول العالم سيصبح أكبر مقصد للتسوق في العالم مضيفا أن المرحلة الأولى ستكتمل قبل معرض إكسبو 2020.