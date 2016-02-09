داوود أوغلو: روسيا ستنسحب من سوريا مهزومة كما حدث بأفغانستان

قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، إن روسيا ستنسحب من سوريا مهزومة كما انسحبت من أفغانستان.

وأضاف خلال كلمته أمام اجتماع لأعضاء البرلمان عن حزب العدالة والتنمية (الثلاثاء)، أن 90% من الغارات الروسية تستهدف المدنيين والـمـعـارضـة الـمـعتدلـة دون استهداف الإرهابييـن.

وأوضح داود أوغلو أنه إذا تـواصـلـت الغارات الروسـيـة على حلب فإن عدد اللاجئين سيزداد، وقال إنه حان الوقت للوقوف إلى جانب مدينة حلب حيث تسقط الطائرات الروسية قنابلها على المدنيين.

وأكد أن الـذيـن يعملون على تقسيم العراق وسوريا والشرق الأوسط لن ينجحوا في تقسيم تركيا، وأنها سنواصل مكافحة الإرهاب حتى لا تبقى أي قطعة سلاح خارج نطاق الدولة .