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توفر لقاح "زيكا" في الأسواق العالمية قد يستغرق عدة سنوات

9/2/2016

توقعات بإصابة 4 ملايين بالفيروس خلال 2016 (الأناضول)
 

أعلنت الإدارة الأمريكية، عن "توفر لقاح ناجع في الأسواق العالمية لفيروس زيكا الذي ينتشر بين الحوامل، قد يستغرق عدة سنوات".

وأوضحت "لائحة للحقائق"، حول مكافحة فيروس زيكا في الولايات المتحدة، وزعها البيت الأبيض مساء الاثنين، أن "الرئيس باراك أوباما سيطلب من الكونغرس، تخصيص مبلغ 1.8 مليار دولار لمكافحة زيكا".

وأضافت اللائحة أن 850 مليونًا من المبلغ، سيستخدمها "مركز السيطرة والوقاية من الأمراض"، لوضع استراتيجيات للوقاية، داخل البلاد، و250 مليون دولار تخصص لإقليم بورتوريكو التابع للولايات المتحدة لمعالجة النساء والأطفال المعرضين للإصابة بالمرض جراء سفرهم إلى المناطق المتضررة".

كما تخصص 200 مليون دولار، لإجراء بحوث وتجارب للتوصل إلى لقاح فعال، فيما تذهب 210 ملايين دولار، لإنشاء صندوق للتعامل مع الأوبئة المختلفة حال تفشيها، وفق اللائحة الموزعة من قبل البيت الأبيض.

وفي السياق ذاته، قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أنطوني فوشي، "لقد بدأنا في تطوير لقاح لا يزال في مراحله الأولية، ونتوقع أن يتم تجربة المرحلة الأولى منه لمعرفة مدى صلاحيته، وإذا ما كان سيولد استجابة جيدة نهاية هذا الصيف، وأن يتم انتاجه نهاية العام الجاري".

وفي مؤتمر صحفي، عقده بالبيت الأبيض الاثنين، أضاف مدير المعهد الوطني، أنه لا يتوقع انتشار الفيروس "بشكل واسع النطاق" داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، من أن الفيروس (زيكا) الذي ينتقل عبر لسعات البعوض، ينتشر بشكل واسع النطاق في أمريكا الشمالية والجنوبية، متوقعة إصابة 3 إلى 4 ملايين إنسان به خلال العام الجاري 2016، ومنذ اكتشاف الفيروس بالبرازيل في مايو/ آيار 2015، انتشر في أكثر من 20 دولة أخرى.

 

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