البث الحي
منوعات

انتحار رجل أمام قصر الأمير وليام بلندن

9/2/2016
 
رجل يشعل النار في نفسه "رويترز"

 أعلنت شرطة لندن أن رجلا توفي، الثلاثاء بعد أن أشعل النار في نفسه خارج قصر كينزنجتون مقر إقامة الأمير وليام وزوجته كيت في لندن.

 

وأضافت الشرطة أن الواقعة لم تعامل باعتبارها إرهابا ،  وتابعت أنها تلقت بلاغا بعد منتصف الليل مباشرة من مسؤولين من مستشفى بوسط لندن بأن رجلا يعالجونه خرج ولم يعد.

 

وبعد ثلاث ساعات استدعى ضباط إلى موقع قرب حدائق القصر الواقع وسط حدائق كينزنجتون في وسط لندن بعد تقارير عن وجود رجل يتصرف بشكل مريب ،  ولدى وصولهم وجدوا الرجل وهو في العقد الخامس من عمره والنيران تشتعل بجسمه ، وأعلنت وفاته بعد فترة وجيزة.

جدير بالذكر أن قصر كينزنجتون هو المقر الرسمي لإقامة الأمير وليام وكيت وطفليهما جورج وشارلوت لكنهم يمضون أغلب أوقاتهم في قصرهم الريفي في نورفولك في شرق انجلترا قرب مقر عمل الأمير كقائد طائرة إسعاف هليكوبتر.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

الإخوان ترد على سيناتور أمريكي قدّم مشروع قانون يطالب بتصنيف الجماعة "إرهابية"

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)