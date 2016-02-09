السماح للاجئين بحضور مهرجان برلين السينمائي مجانا

أعلن مهرجان برلين السينمائي مشروعا يسمح لمتطوعين بإحضار لاجئين لحضور عرض الأفلام السينمائية بالمجان.

وأطلق مهرجان " برلينالي" مشروع "العراب" لدعوة متطوعين يعملون مع اللاجئين لإحضار 4 أشخاص لحضور عرض الأفلام مجانا.

وقالت أدرياني بوروس، مديرة التسجيل في المهرجان، إن الاهتمام باللاجئين ليس غريبا على مهرجان "برلينالي".

ويبدأ المهرجان فعاليته الخميس المقبل بعرض فيلم "هايل، سيزار" (يعيش القيصر) بطولة جورج كلوني وسكارلين جوهانسون وجوش برولين.

وتستمر النسخة السادسة والستون من المهرجان حتى 21 فبراير/ شباط الجاري.